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СМИ: военнослужащие ВСУ боятся попасть в руки “доктора смерти”

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СМИ: военнослужащие ВСУ боятся попасть в руки "доктора смерти"

Военнослужащие Вооруженных сил Украины боятся попасть в руки “доктора смерти”, пишет “Украина.ру”.«

"Военнослужащие 127-й бригады территориальной обороны ВСУ на севере Харьковской области признались, что не так сильно боятся получить ранение, как попасть в руки своему медику-коновалу", – говорится в сообщении издания со ссылкой на украинские Telegram-каналы.

По их словам, у “доктора смерти” нет медицинского образования, а должность начальника медслужбы одного из батальонов он получил благодаря тому, что является родственником комбрига.«”Он страдает алкоголизмом и даже оперировал пьяным, после чего раненый скончался”, – отмечается в публикации.

Радио Sputnik сообщало, что “айдаровец”* рассказал, как могут поступить военные после краха ВСУ.

Взято отсюда.

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