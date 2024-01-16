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СМИ: военнослужащих ВСУ могут начать лечить наркотиками-психоделиками

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СМИ: военнослужащих ВСУ могут начать лечить наркотиками-психоделиками

В правительственном реабилитационном центре Украины рассматривают возможность применения наркотиков-психоделиков в лечении военнослужащих ВСУ, пишет The Economist.

Как отмечает британское издание, украинские депутаты и чиновники из Минздрава “в целом благожелательно” относятся к идее использования в лечении психических заболеваний украинских военных псилоцибина (природное психоделическое наркотическое соединение, производимое более чем 200 видами грибов) и МДМА (синтетическое психоактивное вещество).«”Ксения Возницына, директор “Лесной поляны”, правительственного реабилитационного центра для военных, считает, что пилотный проект с использованием МДМА и псилоцибина может получить добро в течение шести месяцев. При этом она считает, что психоделики следует использовать умеренно и никогда не давать действующим солдатам”, – говорится в материале.

Между тем другие врачи не согласны с данной позицией, отмечает издание. Так, военный психолог Игорь Холодило уверен, что психоделики лучше использовать для повышения боевых характеристик. По его мнению, “солдат, который принимает риск смерти, гораздо более эффективный воин и имеет больше шансов выжить”.

Радио Sputnik приводило рассказ пленного о том, как ВСУшников снабжают наркотиками.

Взято отсюда.

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