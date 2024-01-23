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СМИ: волонтеры нашли на свалке груз с гумпомощью для бойцов СВО

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СМИ: волонтеры нашли на свалке груз с гумпомощью для бойцов СВО

Волонтеры нашли на свалке в Амвросиевке в ДНР груз с гуманитарной помощью для бойцов, участвующих в СВО, сообщает портал 161.ru.«”Я ехал из Донбасса, возвращался из рейса последнего. Отвозил ребятам гумпомощь. <…> Тогда к машине подошел местный пожилой мужичок и рассказал, что на свалке творится. <…> Мужик сказал, что у них там свалка и там вывалена фура гуманитарной помощи”, – цитирует портал волонтера Александра Закутнего.

Выброшенный груз был раскатан трактором или бульдозером. В его составе входили средства личной гигиены, носилки, подсумки, а также теплые вещи, говорится в материале.

Волонтер считает, что это “было сделано целенаправленно”.

Радио Sputnik сообщало, что на Украине рассказали о побеге отправившихся за гумпомощью волонтеров.

Взято отсюда.

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