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СМИ: ВВС Словакии получили самые совершенные истребители F-16

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СМИ: ВВС Словакии получили самые совершенные истребители F-16

Военно-воздушные силы (ВВС) Словакии получили первые истребители F-16 версии Block 70, которая считается самой совершенной модификацией самолета, пишет Military Watch Magazine (MWM).«

"Словацкие ВВС получили свои первые два истребителя F-16 из Соединенных Штатов… Самолеты были поставлены на новое производственное предприятие Lockheed Martin в Гринвилле, Южная Каролина, и прибудут в Словакию летом. Поскольку производство на заводе в Гринвилле столкнулось со значительными задержками, последние F-16, приобретенные в рамках контракта, поступят в 2025 году", – говорится в материале издания.

В статье отмечается, что Братислава подписала контракт на поставку 14 самолетов на сумму 1,8 миллиарда долларов в 2018 году. Новые самолеты заменят истребители МиГ-29, которые Словакия передала Киеву.«”Заказанные Словакией истребители F-16 Block 70 считаются истребителями поколения 4+ с авионикой, не уступающей по своей сложности новейшим истребителям-невидимкам F-35, и являются самыми совершенными из когда-либо произведенных F-16″, – добавляет MWM.

Радио Sputnik сообщало, как в Словакии объяснили прекращение военной помощи Украине.

Взято отсюда.

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