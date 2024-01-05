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СМИ: взорвавшиеся в Белгороде ракеты содержали поражающие элементы

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СМИ: взорвавшиеся в Белгороде ракеты содержали поражающие элементы

Ракеты украинской РСЗО “Ольха”, разорвавшиеся в ночь на пятницу в Белгороде, были начинены металлическими поражающими элементами, пишет Life.«”Взорвавшиеся в Белгороде снаряды ВСУ с целью нанесения максимального урона были начинены поражающими элементами… после прилета “Ольхи” на улице Макаренко в радиусе 200 метров были разбросаны небольшие кубики и покореженные куски металла. В зданиях и автомобилях выбило стекла”, – говорится в публикации.

По данным Минобороны РФ, 4 января около 23:40 мск дежурные средства ПВО сбили в небе над Белгородской областью 10 выпущенных ВСУ ракет из реактивной системы залпового огня “Ольха”, говорится в материале РИА Новости.

По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, двое мужчин получили осколочные ранения, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей, в Белгородском районе в одном домовладении повреждена кровля и посечен один автомобиль.

Накануне радио Sputnik сообщило, что под Белгородом в результате наезда экскаватора на мину пострадал человек.

Взято отсюда.

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