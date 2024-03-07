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СМИ: взрыв в Одессе прогремел в 500 метрах от Зеленского и Мицотакиса

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СМИ: взрыв в Одессе прогремел в 500 метрах от Зеленского и Мицотакиса

Взрыв в Одессе прогремел в 500 метрах от кортежа Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник.«

"По словам источника, колонна, которая везла лидеров с визитом в город (Одессу, – ред.), ощутила на себе воздействие удара, и группа увидела "грибовидное облако" дыма", – говорится в публикации.

Уточняется, что ни Зеленский, ни Мицотакис не пострадали.

Накануне издание “Прото тема” сообщило, что кортеж Зеленского в Одессе был атакован ракетой незадолго до встречи с премьером Греции. При этом отмечалось, что у греческой делегации не было проблем с безопасностью.

Телеканал ABC в свою очередь информировал, что взрыв произошел вблизи места встречи Зеленского и премьера Греции.

Радио Sputnik писало, как делегация из Греции прокомментировала обстановку в Одессе.

Взято отсюда.

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