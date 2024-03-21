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СМИ: Украина начала разрабатывать аналогичные системе HIMARS средства ПВО

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СМИ: Украина начала разрабатывать аналогичные системе HIMARS средства ПВО

Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото

На Украине началась разработка систем ПВО и высокоточных ракет, аналогичных американской системе HIMARS, пишет газета The Washington Post.«”Также разрабатываются системы ПВО и высокоточные ракеты, аналогичные американской системе HIMARS”, – рассказали изданию неназванные чиновники.

В то же время в статье, фрагмент которой приводит РИА Новости, говорится, что Киев еще далек от создания собственного производства высокотехнологичных систем, которые необходимы украинской армии.«

"Чтобы освоить и построить такое производство, должны пройти десятилетия", – приводит издание слова Максима Поливяного, который занимает должность директора Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины.

Ранее The Washington Post писала, что производство снарядов калибра 155 миллиметров, которых не хватает ВСУ на поле боя, начнется на Украине не ранее второй половины текущего года.

Ранее радио Sputnik сообщало, что на Украине похвастались наличием собственных ракет большой дальности.

Взято отсюда.

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