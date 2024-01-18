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СМИ: украинцам отказывают в госпитализации без справки от военкомата

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СМИ: украинцам отказывают в госпитализации без справки от военкомата

Государственные больницы на Украине отказывают в госпитализации мужчинам призывного возраста без предоставления справки о воинском учете, рассказали изданию “Страна.ua” жители нескольких регионов страны.«”В перечне документов, которые должен собрать пациент, перед тем, как лечь в клинику, все чаще фигурирует справка из военкомата о воинском учете. А если такой справки нет, врачи под любым предлогом отказывают в госпитализации, к примеру, могут сослаться на отсутствие мест в палатах”, – говорится в Telegram-канале издания.

В частности, с такой проблемой столкнулись жители Ивано-Франковской, Харьковской, Тернопольской, Киевской и Сумской областей. По данным издания, многие киевляне, чтобы не рисковать, обращаются в частные клиники, из-за чего нагрузка в них с осени выросла на 20-30%.«”При этом, врачи опровергают слухи, что военные билеты требуют даже при походе в поликлинику”, – отмечает “Страна.ua”.

Как заявил изданию глава адвокатского объединения “Кравец и партнеры” Ростислав Кравец, отказ в предоставлении медицинской помощи на любом основании, в том числе отсутствии военного билета, является нарушением конституции и Конвенции по правам человека.«”Но понятно, что доказать такой отказ не так просто, тем более, что часто его прямо не озвучивают”, – заключил адвокат.

Радио Sputnik узнало, сколько тысяч долларов вынуждены платить украинцы, чтобы уклониться от мобилизации.

Взято отсюда.

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