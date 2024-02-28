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СМИ: украинские чиновники назвали число наемников в рядах ВСУ

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СМИ: украинские чиновники назвали число наемников в рядах ВСУ

Чиновники на Украине утверждают, что в рядах ВСУ уже воюют более 20 тысяч иностранных наемников, пишет американская газета The Washington Post.«

"Хотя официальные цифры немного туманны, по словам украинских чиновников, около 20 000 иностранцев более чем 50 национальностей составляют международный легион Украины", – говорится в публикации.

Отмечается, что некоторые страны НАТО, включая США, Великобританию и Францию, направили небольшое количество бойцов спецназа и военных советников на Украину для выполнения некоторых функций, вероятно, связанных с работой по материально-техническому обеспечению и обучению солдат ВСУ.«

"Появившийся Иностранный легион был развернут по всей линии фронта и участвовал в самых изнурительных сражениях", – говорится в материале.

Также в статье указывается, что ЦРУ профинансировало и частично оборудовало разветвленную сеть шпионских баз по всей Украине.

Ранее радио Sputnik рассказало о впечатлениях наемника из Франции от службы в ВСУ.

Взято отсюда.

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