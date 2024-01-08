СМИ: украинские футболисты просят Макрона не допускать россиян на Олимпиаду

Молодежная сборная Украины по футболу подписала обращение к руководству Франции, а также организаторам Олимпийских игр 2024 года в Париже с просьбой не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях, сообщает сайт Tribuna.com.

Письмо адресовано, в частности, президенту Франции Эммануэлю Макрону, мэру Парижа Анн Идальго и министру спорта Амели Удеа-Кастера.

Украинские спортсмены и тренерский штаб команды утверждают, что некоторые российские атлеты, допущенные к Играм в нейтральном статусе, а также близкие к получению допуска на Олимпиаду, якобы не выполняют требования по допуску на турнир, а также поддерживают СВО, уточняет РИА Новости.

МОК 8 декабря допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе, но это решение не распространяется на атлетов, представляющих силовые структуры или активно поддерживающих СВО.

Ранее радио Sputnik писало, что российские легкоатлеты не смогут выступить на Олимпиаде в Париже.

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