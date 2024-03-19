СМИ: украинский посол устроил скандал из-за фильма телеканала ABC об СВО

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко раскритиковал австралийский телеканал ABC за показ документального фильма о спецоперации со стороны России, пишет британская газета The Guardian.«

"В понедельник телеканал ABC транслировал фильм британского режиссера Шона Лангана "Война на Украине: другая сторона", в котором пообещал показать человеческий взгляд на жизнь на российской передовой. Но Мирошниченко сказал, что документальный фильм повторяет "вопиющую ложь", исходящую из Кремля", – говорится в материале.

Кроме того, украинский посол потребовал встречи с управляющим директором ABC Дэвидом Андерсоном и пожаловался министру связи Австралии Мишель Роуленд.

В ответ на скандальные заявления дипломата телеканал заявил, что фильм делает важный вклад в освещение украинского конфликта и его премьера уже состоялась на международном уровне.«”Мы считаем, что австралийские зрители также имеют право посмотреть его и составить собственное мнение. <…> Это дополняет наше понимание этого трагического конфликта и показывает все ужасающие последствия войны”, – сказал представитель ABC.

Радио Sputnik писало, что британский телеканал ITV отказался убрать из эфира фильм Лангана об СВО.

Взято отсюда.