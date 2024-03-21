Украинские власти отказались от ведения так называемого списка международных спонсоров войны из-за давления со стороны Франции и Китая, говорится в материале Reuters.

Ранее кабинет министров Украины заявил о решении отказаться от списка компаний -“международных спонсоров войны”, данные в котором публиковались на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) страны.«

"Это Китай, но не только он", – заявил в интервью агентству источник, знакомый с ситуацией.

В публикации сказано, что тот же источник также упомянул “давление со стороны Франции, требующей исключить из списка сеть розничной торговли Auchan и сеть магазинов товаров для дома и садоводства Leroy Merlin”.

Журналисты Reuters утверждают, что Пекин, будучи одним из крупнейших потребителей украинского зерна, в феврале потребовал от Киева исключить из списка 14 китайских компаний из списка.

По мнению авторов материала, вынужденный отказ Киева от тактики использования списка в качестве международного “позорного столба” может говорить о том, что Украина испытывает трудности с сохранением международной поддержки.

Радио Sputnik также сообщало, что Киев включил Nestle в список “международных спонсоров войны”.

Взято отсюда.