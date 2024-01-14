СМИ узнали, как удары российскими “Кинжалами” повлияли на снабжение ВСУ

Удар российскими ракетами “Кинжал” по объектам ВПК на Украине усугубит катастрофическую нехватку боеприпасов для ВСУ, пишет американский журнал Military Watch.

Как отмечает автор статьи, российские истребители МИГ-31К нанесли массированный ракетный удар по украинским военно-промышленным объектам, в частности пороховым заводам и объектам, производящим снаряды разных калибров: 155-мм, 152-мм и 125-мм. «”Нейтрализация этих оборонно-промышленных объектов потенциально может значительно усугубить и без того катастрофическую нехватку боеприпасов в украинской армии, которая широко затрагивает подразделения, начиная от артиллерии и заканчивая элитными механизированными бригадами”, – говорится в материале.

Журнал также добавил, что ВС РФ стали чаще наносить авиаудары с использованием “Кинжалов”, поскольку их производство увеличилось в несколько раз, по сравнению с доконфликтным периодом.

Минобороны РФ накануне сообщило, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам на территории Украины. Уточнялось, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

Радио Sputnik сообщало, что в ВСУ признали невозможность сил ПВО полностью закрыть небо над Украиной.

Взято отсюда.