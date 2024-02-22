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СМИ узнали, когда Украина может получить от Дании первые F-16

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СМИ узнали, когда Украина может получить от Дании первые F-16

Дания может передать Украине первые истребители F-16 летом, пишут СМИ.

Радио Sputnik также сообщало, что в посольстве РФ в Нидерландах предостерегли Амстердам от передачи Киеву F-16.

Взято отсюда.

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