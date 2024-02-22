СМИ узнали, когда Украина может получить от Дании первые F-16

Дания может передать Украине первые истребители F-16 летом, пишут СМИ.
Радио Sputnik также сообщало, что в посольстве РФ в Нидерландах предостерегли Амстердам от передачи Киеву F-16.
Взято отсюда.
Дания может передать Украине первые истребители F-16 летом, пишут СМИ.
Радио Sputnik также сообщало, что в посольстве РФ в Нидерландах предостерегли Амстердам от передачи Киеву F-16.
Взято отсюда.
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