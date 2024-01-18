СМИ узнали, кто может сменить Борреля на посту после выборов в ЕП

Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности вместо Жозепа Борреля после выборов в Европарламент может стать премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, пишет американское издание Politico.

В статье отмечается, что важную роль в назначении Каллас главой евродипломатии может сыграть то, что сейчас на высших постах ЕС нет представителей стран Восточной Европы. В свете конфликта на Украине эти государства считают, что регион должен получить некоторые ведущие позиции в ЕС.

Автор публикации также добавил, что, вполне возможно, что руководящие должности в Европейской комиссии, Совете, парламенте и дипломатической службе могут занять женщины после июньских выборов в ЕС.«

"Урсула фон дер Ляйен сохранит пост главы Еврокомиссии, Роберта Метсола останется спикером Европарламента, премьер-министр Дании Метте Фредриксен станет новым президентом Европейского совета, а премьер Эстонии Кайя Каллас займет пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности вместо Жозепа Борреля", – говорится в публикации.

Некоторые чиновники-мужчины, похоже, немного встревожены перспективой того, что женщины займут все высшие должности: один шутит о том, что его сведут к уборке туалетов, а другой говорит, что надеется, что ему хотя бы разрешат подавать кофе, отмечается в материале издания.

Выборы в Европарламент пройдут во всех странах ЕС с 6 по 9 июня 2024 года. Новый состав Европейской комиссии приступит к работе с ноября.

Радио Sputnik сообщало, что премьер Эстонии пообещала придумать способ запретить россиянам голосовать.

Взято отсюда.