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СМИ узнали о провале тайной встречи Украины со странами Глобального Юга

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СМИ узнали о провале тайной встречи Украины со странами Глобального Юга

В Саудовской Аравии 16 декабря состоялась секретная встреча представителей Украины, ее союзников из Большой семерки и нескольких стран Глобального Юга, где Киев планировал заручиться поддержкой своей “формулы мира”, но особых успехов не достиг, рассказали источники агентства Bloomberg.«

"На последней встрече, состоявшейся в Эр-Рияде, не было достигнуто значительного прогресса… Украина и ее союзники по Большой семерке продолжают сопротивляться призывам стран Глобального Юга напрямую взаимодействовать с Россией", – говорится в публикации.

По данным источников агентства, к встрече присоединились высокопоставленные чиновники из Индии, Саудовской Аравии и Турции, но другие крупные страны Глобального Юга, участвовавшие в некоторых из предыдущих встреч той же тематики, в частности, Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Бразилия, не прислали своих представителей, при этом последняя направила письменное заявление.

Ранее в эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева объяснила, почему у Запада появилась необходимость в тайных встречах на тему Украины.

Взято отсюда.

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