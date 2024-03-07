СМИ узнали о роли Швеции в возможном конфликте между НАТО и Россией

В случае конфликта России с НАТО Швеция может стать логистическим центром альянса, пишет британское издание Financial Times со ссылкой на источники.«”Швеция, у которой нет прямой границы с Россией, вероятно, будет играть другую роль для военных организаторов НАТО, чем прифронтовые государства. <…> Она станет логистическим центром в случае конфликта, а также маршрутом для подкрепления Финляндии или Балтийских государств”, – говорится в сообщении.

После вступления Швеции в альянс в распоряжении НАТО окажется остров Готланд, который представляет собой важный транспортный узел Балтийского моря. Благодаря этому альянсу станет проще оборонять Прибалтику, страны которой ранее полагались на Сувалкский коридор, заключило издание.

В конце февраля парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. После этого королевство официально станет 32-м членом альянса.

Радио Sputnik сообщало, что Финляндия и Швеция примут участие в учениях у границ России.

Взято отсюда.