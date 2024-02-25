ЦРУ за последние восемь лет создало сеть из 12 шпионских баз на Украине вдоль границы с Россией, пишет газета The New York Times.«”Подземный бункер, построенный на месте разрушенного командного центра через несколько месяцев после (начала СВО, – ред.), является секретным нервным центром украинской армии. Есть и еще один секрет: база практически полностью финансируется и частично оснащена ЦРУ… Пост прослушивания в украинском лесу является частью сети шпионских баз, созданной при поддержке ЦРУ за последние восемь лет и включающей 12 секретных объектов вдоль российской границы”, – говорится в статье.

По данным издания, примерно в 2016 году ЦРУ начало подготовку элитного украинского отряда коммандос, известного как “отряд 2245”, целью которого был захват российских дронов и средств связи, чтобы специалисты ЦРУ могли провести их изучить и взломать системы шифрования – одним из офицеров этого подразделения был нынешний глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*.

Отмечается, что ЦРУ также помогло подготовить украинских шпионов, действовавших в России, по всей Европе, на Кубе и “в других местах, где русские имеют большое присутствие”.

Даже после эвакуации американского персонала с Украины за несколько недель до начала СВО офицеры ЦРУ оставались на западе страны – после начала боевых действий они “передавали критически важную информацию, в том числе о том, где Россия планировала удары и какие системы вооружения они будут использовать”, пишет NYT.

“Без них у нас не было бы возможности противостоять русским или победить их”, – признался Иван Баканов, возглавлявший тогда СБУ.

В статье подчеркивается, что сейчас, когда Россия ведет наступление, а Украина все больше полагается на диверсии и ракетные обстрелы на дальней дистанции, “эти разведывательные сети важнее, чем когда-либо”, но они находятся под угрозой – если конгресс США не утвердит выделение нового финансирования, ЦРУ, возможно придется сократить расходы.«

"Чтобы успокоить украинских лидеров, директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс совершил секретный визит в Украину в прошлый четверг, это был его 10-й визит после вторжения", – говорится в материале издания.

Ранее радио Sputnik писало, что Запад готовит украинские ДРГ для атак на атомные объекты на территории РФ.

Взято отсюда.