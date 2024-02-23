СМИ узнали, зачем украинцы привезли к Польше сожженную сельхозтехнику

Украинские аграрии свезли к польской границе уничтоженную технику, чтобы показать, в каких условиях им приходится работать, пишет украинское издание “Страна.ua”. «

"Украинские фермеры привезли на границу с Польшей уничтоженную войной сельхозтехнику, чтобы показать полякам, в каких условиях они работают. Они привезли тракторы, грузовики и комбайны, которые были обстреляны в ходе боев или подрывались на минах", – говорится в сообщении в Telegram-канале.

В Минагрополитики Украины сообщили, что техника на украинско-польской границе будет находиться до конца марта.

Общепольский протест фермеров начался в пятницу, 9 февраля. Фермеры требуют прекращения ввоза сельскохозяйственной продукции с Украины. Они полностью заблокировали пункты пропуска на границе с соседней страной, перекрыли транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам.

Радио Sputnik сообщало, что Украина направила в Польшу ноту протеста после инцидента с рассыпанным зерном.

Взято отсюда.