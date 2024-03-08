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Смогут выжить только в одном случае. СМИ рассказали о ситуации в рядах ВСУ

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Смогут выжить только в одном случае. СМИ рассказали о ситуации в рядах ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут пережить конфликт с Россией без помощи со стороны Запада, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на слова украинских военных.«”У русских всего больше. Танков, артиллерии, живой силы и самолетов. У нас гораздо меньше. И они долго готовились к этому конфликту. К сожалению, мы этого не делали. Мы сможем выжить только в том случае, если Запад придет на помощь и даст нам больше оружия”, – цитируют журналисты одного из военнослужащих ВСУ

Собеседник The Guardian также пожаловался, что после обнаружения украинских позиций российские войска почти молниеносно проводят бомбардировку, сбрасывая на них бомбы ФАБ-500.

Радио Sputnik писало, что чешский репортер назвал две важные вещи, которые в дефиците у украинских военнослужащих.

Взято отсюда.

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