Сначала Россия, потом Китай. Военный политолог о крупнейших учениях НАТО

Начинающиеся в ближайшие дни учения НАТО Steadfast Defender 2024 нацелены на дальнейшее обострение военной напряженности в Европе, отметил военный политолог, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

Ранее главком объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс начнет на следующей неделе “крупнейшие за последние десятилетия” учения Steadfast Defender 2024. В них планируется задействовать порядка 90 тысяч военнослужащих всех стран альянса и Швеции, пишет Reuters.

Испанское издание АВС отмечает, что, по сценарию учений, условный противник “имеет большое сходство с Россией”.«”Военные Североатлантического альянса постоянно находятся в режиме разработки различных проектов и планирования стратегических учений, направленных против России. Тем самым они отвечают на запрос своего политического руководства, которое нацелено на разжигание русофобии и выколачивание из налогоплательщиков денег для содержания военно-промышленного комплекса и армии. Каволи сам подчеркнул, что эти учения – крупнейшие за последние десятилетия. Такие масштабные учения проводятся не для того, чтобы стабилизировать ситуацию, они ее скорее обостряют”, – сказал Кошкин в эфире радио Sputnik.

Военный политолог допустил, что эти учения – сигнал, который направлен не только России.«”Это выполнение политического заказа из Вашингтона, который стремится продемонстрировать некую трансатлантическую монолитность. США хотят показать, что готовы нанести поражение России в той гибридной войне, которую они ведут против нее, после чего перейти к сдерживанию Китая”, – так видит ситуацию Андрей Кошкин.

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