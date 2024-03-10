Солдаты из стран НАТО уже на Украине, заявил глава МИД Польши

Некоторые страны НАТО уже направили своих военных на Украину, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.«

"Солдаты из НАТО уже на Украине", – приводит его слова РИА Новости.

При этом Сикорский подчеркнул, что не станет называть страны, которые отправили туда своих военных, “в отличие от некоторых политиков”.

Такое заявление польский министр сделал в ходе дискуссии по случаю 25-й годовщины вступления страны в НАТО. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Sejm RP.

Накануне Сикорский отметил, что отправку военных из западных стран на территорию Украины нельзя считать немыслимой.

Радио Sputnik ранее писало, что в Польше встревожены заявлением властей об Украине.

Взято отсюда.