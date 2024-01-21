Совбез ООН обсудит нанесенный ВСУ массированный удар по рынку в Донецке

Нанесенный ВСУ удар по рынку в Донецке станет одной из тем запрошенного Россией на понедельник заседания Совбеза ООН по Украине, сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.«”Не сомневаюсь, что это очередное отвратительное преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного нами на 22 января заседания СБ ООН с участием Сергея Викторовича Лаврова”, – написал он в Telegram-канале.

Заседание Совбеза созвано в связи с оружейными поставками Киеву со стороны западных государств.

Накануне радио Sputnik писало, что ВСУ обстреливали Донецк кассетными боеприпасами.

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