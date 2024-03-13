Советник Байдена раскрыл подробности нового пакета помощи Украине

Новой помощи США Киеву хватит “на пару недель”, заявил на брифинге советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Во вторник вечером Белый дом подтвердил, что Киеву в рамках первого в этом году пакета военной помощи на сумму около 300 миллионов долларов будут переданы боеприпасы для артиллерии и РСЗО.«

"Речь точно не о месяцах – о неделях, может быть, даже о паре недель. Этого не хватит надолго", – ответил Салливан на вопрос, на сколько ВСУ может хватить новой американской помощи. Слова советника Байдена приводит РИА Новости.

Комментируя возможность передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS, представитель Белого дома отметил, что американской стороне пока нечего сообщить по этому поводу.

При этом Салливан подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему не намерен отправлять на Украину американских военнослужащих.

Радио Sputnik писало, что директор ЦРУ Уильям Бернс назвал условие, при котором Украина пойдет на переговоры с Россией.

Взято отсюда.