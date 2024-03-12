Советник Пушилина: ВС РФ уничтожили в ДНР высокопоставленных офицеров ВСУ

Удар авиации ВС России по укрепленной позиции ВСУ в Красногоровке в ДНР. Кадр видео

Российские военнослужащие уничтожили командный пункт ВСУ в Красногоровке, где находились высокопоставленные украинские офицеры, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.«

"Сейчас идут очень серьезные бои в районе Красногоровки. Ежедневно наша авиация и артиллерия отрабатывают ранее разведанные цели на этом участке фронта. Буквально накануне была "отработана" очередная цель – ряд укрепрайонов. В числе целей оказался командный пункт противника, где на тот момент находились высокопоставленные украинские офицеры, принимающие участие в боевых действиях на этом участке фронта", – сказал Гагин в интервью РИА Новости.

Во вторник днем радио Sputnik сообщало, что ВС России освободили поселок Невельское на Донецком направлении.

Взято отсюда.