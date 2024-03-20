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Советник Шойгу предупредил о новом театре военных действий

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Советник Шойгу предупредил о новом театре военных действий

США и НАТО готовятся к проведению операций с применением принципиально новых видов вооружения, считает Андрей Ильницкий, советник министра обороны РФ Сергея Шойгу.«”Военные специалисты США и НАТО формируют ментальный театр военных действий с принципиально новыми вооружениями точечного и массового поражения противника. Ментальная сфера становится областью операций НАТО – важнейшим оперативным доменом”, – цитирует РИА Новости статью эксперта в журнале “Арсенал Отечества”.

По словам Ильницкого, когнитивно-ментальное доминирование может стать определяющим фактором победы в новых условиях.«”Именно военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником”, – пишет эксперт.

Технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в Гарвардском и Принстонском университетах, командовании по гражданским делам и психологическим операциям армии США, Центре инноваций НАТО, Объединенном центре боевых действий в области информационных операций Минобороны Соединенных Штатов, уточняет он.

Доминирование в ментальной сфере может достигаться, в частности, с помощью индуцирования деградации и безответственности в государстве, которое является предполагаемым противником, пояснил агентству главред журнала “Арсенал Отечества” Виктор Мураховский.«”В первую очередь это перезагрузка, или стирание национальной истории или культуры, что порождает безответственность перед прошлым. Другой инструмент – имитация легитимной власти, что приводит к безответственности перед обществом, перед настоящим. Еще один инструмент, или оружие, – это деидеологизация с отсутствием ответов на вопросы: “Что мы?”, “Кто мы?”, “Зачем мы?” – это безответственность перед будущим”, – сказал Виктор Мураховский.

Ранее радио Sputnik сообщало о строительстве в Румынии крупнейшей базы НАТО в Европе.

Взято отсюда.

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