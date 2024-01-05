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Спецназовец: ВСУ отодвинули позиции на ряде участков под Артемовском

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Спецназовец: ВСУ отодвинули позиции на ряде участков под Артемовском

Подразделения ВСУ отошли с некоторых позиций на ряде участков на Артемовском направлении, рассказал РИА Новости командир группы спецназа Южной группировки войск ВС России с позывным “Дон”.«

"Последние изменения за две недели: если раньше мы летали на два-три километра (от позиций ВСУ, – ред.), то сейчас противник отошел вглубь свой обороны – мы летаем уже на три-четыре километра. При отходе враг окапывается, но нам его все равно удается поразить", – отметил собеседник информагентства.

Операторы БПЛА ежедневно проводят разведку местности. Изучив с помощью беспилотников ландшафт местности, оператор запускает FPV-дрон при любом замеченном изменении и обнаружении цели, после чего наносит удар БПЛА по установленным координатам.«”За сегодняшний день было семь вылетов, из них пять поражений”, – сказал “Дон”.

Командир группы спецназа добавил, что в течение прошедших суток уничтожали преимущественно блиндажи, где были замечены перемещения подразделений противника и перенатянута маскировочная сеть.

Радио Sputnik также сообщало, что освободившим Марьинку российским бойцам вручили боевые награды.

Взято отсюда.

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