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Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Крымом

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Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Крымом

Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Крымом, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что попытка киевского режима атаковать объекты на территории России пресечена в районе 21:30 мск. По данным оборонного ведомства, ВСУ планировали применить реактивный БПЛА самолетного типа. «

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Крымским полуостровом", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Накануне радио Sputnik сообщило, что российские войска сбили вертолет ВСУ, летевший к Белгородской области.

Взято отсюда.

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