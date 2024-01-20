Средства РЭБ перехватили украинский ударный беспилотник в небе над ЛНР

Средства радиоэлектронной борьбы перехватили ударный беспилотник самолетного типа в небе над Луганской Народной Республикой, передает корреспондент РИА Новости с места событий.«”Силами РЭБ Министерства обороны Российской Федерации в одном из районов Луганской Народной Республики был подавлен украинский боевой летательный аппарат. Казачьим отрядом быстрого реагирования округа донских казаков Лутугинского юрта под непосредственным руководством и совместно с Росгвардией по Луганской Народной Республике и УФСБ по Луганской Народной Республике был организован поиск… Данный летательный аппарат был обнаружен и передан соответствующим органам”, – сообщил информагентству представитель казачьего отряда сотник Андрей Касеев, участвовавший в поисках перехваченного БПЛА.

Силами сотрудников Росгвардии дрон был проверен на наличие взрывоопасного груза и обезврежен.«”Платы иностранного производства (обнаружены в БПЛА, – ред.), данный аппарат был разработан иностранными компаниями”, – сообщили РИА Новости специалисты.

Фрагменты беспилотника будут переданы экспертам для изучения.

Радио Sputnik сообщало, что силы ПВО сбили над Белгородом и окрестностями 10 выпущенных ВСУ ракет.

Взято отсюда.