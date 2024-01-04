Вашингтон потерял веру в победу Киева, поэтому подталкивает украинские власти к проведению переговоров с Москвой, заявил бывший советник 40-го президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.«

"Пока украинцы переживают вторую зиму в конфликте, администрация Байдена, очевидно, отказалась от мыслей о победе", — написал он в статье для журнала The American Conservative.

Бэндоу считает, что риторика американской стороны по поводу Украины изменилась: если в начале конфликта Белый дом говорил о необходимости вернуть Крым под контроль Киева и стратегическом поражении России, то теперь Вашингтон настаивает на дипломатическом решении.

Экс-советник Рейгана отметил, что сейчас целью союзников Киева стала подготовка Украины к переговорам с Россией.

Радио Sputnik писало, когда, по данным Politico, администрация Байдена начала негласно менять свою политику в отношении Украины.

Взято отсюда.