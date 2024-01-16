США не готовят новых пакетов помощи для Украины, заявили в Белом доме

Соединенные Штаты Америки на текущем этапе не прорабатывают никаких новых пакетов военной помощи Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.«

"Он (пакет 27 декабря, – ред.) был последним. Мы не прорабатываем и не планируем на данном этапе выделять новые пакеты военной помощи", – цитирует его РИА Новости.

Причина отсутствия новой помощи для Украины – отсутствие бюджетных средств, уточнил Кирби в ходе брифинга.«”Вот почему так важно получить одобрение запроса на дополнительное финансирование, чтобы продолжили поставлять данную помощь”, – добавил представитель Белого дома.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 27 декабря заявил, что Вашингтон выделяет Киеву пакет военной помощи в размере 250 миллионов долларов, который будет последним в 2023 году.

Администрация президента США Джо Байдена в октябре направила на рассмотрение конгресса запрос о выделении на поддержку Киева в наступившем финансовом году дополнительных бюджетных средств, но документ пока не получил одобрения.

Радио Sputnik также писало, что дебаты по поводу Украины в Европарламенте закончились перепалкой.

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