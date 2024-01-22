Стали известны имена наемников из Франции, попавших под удар в Харькове

Французские волонтеры из организации SOS Donbass предоставили РИА Новости частичный список наемников, находившихся в Харькове во время удара ВС РФ по их расположению.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных наемников, основу которых составляли французские военные.

Всего в списке 13 имен французов в возрасте от 24 до 49 лет.«”Это неполный список французских наемников на Украине. Самая важная информация – жив или мертв, воинское звание и так далее – будет распространена позднее – так же, как и другие имена”, – пояснила агентству руководитель SOS Donbass Анна Новикова, имеющая гражданство России и Франции.

В списке наемников: Альбер Эмерик (Albert Aymeric, дата рождения – 22.12.1999), Алексис Дрион (Alexis Drion, 13.06.1986), Беранже Гийом Ален Мино (Berenger Guillaume Alain Minaud, 30.12.1978), Шарль Бертен Руссель (Charles Bertin Roussel, 01.09.1996), Эммануэль Танги Кеннет Деланж Грандаль (Emmanuel Tanguy Kenneth Delange Grandal, 26.09.1998), Жиль Бернар Сильвен (Gilles Bernard Sylvain, 27.10.1980), Жак-Пьер Габриэль Эврар Филипп (Jacques-Pierre Gabriel Evrard Philippe, 29.09.1987).

Также среди попавших под российский обстрел французов значатся Жан-Пьер Бонно Крис Эре (Jean-Pierre Bonnot Chris Heraid, 17.07.1999), Марселлен Демон (Marcellin Demon, 23.05.2002), Марис Андре Дюбуа Клеман (Maris Andre Dubois Clement, 28.09.1995), Сабастьен Клод Реми Бенар (Sabastienne Claude Remy Benard, 04.04.1974), Томас Жереми Натан Гурье (Thomas Jeremy Nathan Gourier, 24.02.1996) и Валентен Дюпуа Мель (Valentin Dupoy Mel, 02.01.1994).

Радио Sputnik сообщало, что ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в ДНР.

Взято отсюда.