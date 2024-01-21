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Стало известно еще об одной сбитой ракете, выпущенной ВСУ по Севастополю

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Стало известно еще об одной сбитой ракете, выпущенной ВСУ по Севастополю

Российская система ПВО уничтожила над Черным морем очередную выпущенную ВСУ ракету, сообщили в Минобороны РФ.

Там добавили, что инцидент зафиксирован у западного побережья Крыма.

Ранее в ведомстве проинформировали о перехвате в той же местности две авиаракет, выпущенных ВСУ в воскресенье в 14:00 мск.«

"Двадцать первого января текущего года около 14:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации", – приводит текст сообщения РИА Новости.

В воскресенье днем радио Sputnik также сообщило об отмене в Севастополе продлившейся почти полтора часа воздушной тревоги.

Взято отсюда.

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