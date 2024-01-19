Стало известно, как французские СМИ отреагировали на уничтожение наемников

Французские СМИ скупо отреагировали на сообщения об уничтожении в Харькове французских наемников, воевавших на стороне ВСУ, пишет РИА Новости.

Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники.«”Большинство французских изданий, в частности издания Le Point, Le Figaro, Sud Ouest, а также телеканалы France 24 и BFMTV описывали ситуацию сухо, при этом ставили под сомнение заявления Минобороны России фразой о том, что “утверждения пока не могут быть проверены в независимых источниках””, – говорится в материале агентства.

Наиболее широко тему осветила газета Le Parisien: в своем материале она привела мнение научного сотрудника Фонда стратегических исследований Рандала Збиенена, который косвенно признал участие граждан Франции в боях на стороне украинских войск. При этом эксперт отказался называть ликвидированных французов наемниками.«”Их статус несколько неоднозначен: так как они говорят, что участвуют в боевых действиях без существенной выгоды и в составе подразделения, состоящего из украинских вооруженных сил”, – цитирует Збиенена РИА Новости.

Две крупнейшие французские газеты – Le Monde и Liberation – отдельных материалов на эту тему вообще не публиковали.

Радио Sputnik сообщало, что Минобороны РФ рассказало об “ударе возмездия” по наемникам после обстрела Белгорода.

Взято отсюда.