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Стало известно, когда ГД получит законопроект о конфискации за фейки о ВС

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Стало известно, когда ГД получит законопроект о конфискации за фейки о ВС

Законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о Вооруженных силах РФ и призывы к совершению преступлений против государства из корыстных побуждений будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.«

"Обсуждали с вами вопрос о необходимости наказания негодяев, в том числе деятелей культуры, которые поддерживают нацистов, льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО. Разработан законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации…" – написал спикер ГД в Telegram-канале.

Володин отметил, что речь идет о средствах, используемых или предназначенных для финансирования преступной деятельности, направленной против безопасности России.

По словам спикера, законопроект в случае принятия позволит конфисковывать имущество, а также по решению суда лишать почетных званий за ряд преступлений, в числе которых – публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также действий, направленных на нарушение целостности России.«

"Каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества", – подчеркнул Володин.

Радио Sputnik писало, что депутат Госдумы Андрей Луговой предложил наказать юмориста Максима Галкина* за распространение фейков о российской армии.

Взято отсюда.

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