Еврокомиссия надеется в июле начать выплаты Украине за счет непредвиденных доходов от замороженных российских активов в центральных депозитариях стран ЕС, рассказал журналистам источник в сообществе.

Ранее в среду глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что внес на рассмотрение Евросоюза предложение, связанное с использованием доходов от замороженных российских активов для оказания военной помощи Украине.«”Если мы быстро примем это решение, то первые выплаты начнутся уже в июле”, – цитирует РИА Новости представителя объединения.

По его словам, выплаты предлагается производить дважды в год.«”В 2024 году 90% доходов пойдут на поставки военного оборудования через фонд помощи Украине и бюджет ЕС… Распределение средств будет пересматриваться ежегодно, первый пересмотр запланирован на 1 января 2025 года”, – уточнил источник.

Всего в год планируется направлять Украине около двух с половиной или трех миллиардов евро из доходов от российских активов.

В соответствии с предложением, ЕС будет забирать у депозитариев 97% доходов от иммобилизованных активов ЦБ России, остаток должен пойти на управление активами, чтобы стимулировать депозитарии использовать их эффективно.

Из полученных средств 90% пойдут в так называемый Европейский фонд мира, из которого напрямую оплачиваются поставки оружия и боеприпасов для ВСУ, а оставшиеся 10% будут направлены в бюджет ЕС на возможные непредвиденные расходы и компенсации, связанные с Украиной.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Кремле сделали ЕС предупреждение по поводу использования российских активов.

Взято отсюда.