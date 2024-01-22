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Стало известно, когда огласят приговор Треповой*

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Стало известно, когда огласят приговор Треповой*

Приговор обвиняемой в теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, Дарье Треповой* и укрывавшего ее после Дмитрия Касинцева огласят 25 января, объявил председательствующий судья Второго западного окружного военного суда на выездном заседании в Санкт-Петербурге Тимур Жидков.«

"Оглашение приговора здесь же 25 января в 15 часов", – цитирует корреспондент агентства Жидкова.

Ранее сторона обвинения запросила для Треповой* наказание в виде 28 лет колонии по совокупности преступлений, а также штраф в размере 800 тысяч рублей.

Трепова* обвиняется по трем статьям уголовного кодекса РФ: пункту “б” части 3 статьи 205 (теракт), части 4 статьи 222.1 (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств) и части 4 статьи 327 (приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления).

Радио Sputnik сообщало, что Трепова* попросила отправить дело о теракте в кафе на доследование.

Взято отсюда.

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