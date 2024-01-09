Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Стало известно о строительстве на Украине ремонтного центра для танков

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Стало известно о строительстве на Украине ремонтного центра для танков

На Западной Украине продолжается строительство ремонтного центра для танков и другой тяжелой техники, сообщил депутат бундестага, эксперт фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер.«

"На западе Украины компания Flensburger Fahrzeugbaugesellschaft строит центр обслуживания для бронетехники, нуждающейся в ремонте такой, как поставленный ею Leopard 1", – написал немецкий парламентарий в соцсети X.

Публикацию он сопроводил сделанным на фоне большого ангара селфи.

По словам Фабера, для Киева это будет означать существенное повышение производственной эффективности, поскольку, по мнению депутата, в перспективе не будет необходимости в дорогостоящей и трудоемкой транспортировке техники за рубеж.«”Посещение объекта также показывает, что деньги немецких налогоплательщиков используются с пользой и что наша военная помощь не теряет своей ценности”, – добавил Фабер.

Радио Sputnik писало, как в США объяснили преимущества российского Т-80 над любыми танками западного производства.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Специальная Военная Операция

Песков объяснил, почему стали возможны обстрелы Белгорода

09.01.2024

 Специальная Военная Операция

Шойгу заявил об отсутствии результатов у ВСУ на поле боя

09.01.2024

 Специальная Военная Операция

Баранец: планирующие авиабомбы позволяют выковыривать зарывшихся в бункерах

09.01.2024

 Специальная Военная Операция

Шойгу рассказал о потерях ВСУ за 2023 год

09.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Октябрь 2025 года”. Во Франции описали грядущее поражение Украины

09.01.2024

 Специальная Военная Операция

В ВСУ пожаловались на создающих проблемы на фронте “тыловых крыс” во власти

09.01.2024

 Специальная Военная Операция

В Орле на объект топливной инфраструктуры упали два беспилотника

09.01.2024

 Специальная Военная Операция

Система ПВО сработала над Курском

09.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Не можем сделать ничего”. Польский генерал о противодействии Запада России

09.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix