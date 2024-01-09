На Западной Украине продолжается строительство ремонтного центра для танков и другой тяжелой техники, сообщил депутат бундестага, эксперт фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер.«

"На западе Украины компания Flensburger Fahrzeugbaugesellschaft строит центр обслуживания для бронетехники, нуждающейся в ремонте – такой, как поставленный ею Leopard 1", – написал немецкий парламентарий в соцсети X.

Публикацию он сопроводил сделанным на фоне большого ангара селфи.

По словам Фабера, для Киева это будет означать существенное повышение производственной эффективности, поскольку, по мнению депутата, в перспективе не будет необходимости в дорогостоящей и трудоемкой транспортировке техники за рубеж.«”Посещение объекта также показывает, что деньги немецких налогоплательщиков используются с пользой и что наша военная помощь не теряет своей ценности”, – добавил Фабер.

Радио Sputnik писало, как в США объяснили преимущества российского Т-80 над любыми танками западного производства.

Взято отсюда.