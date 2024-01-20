Стало известно о возобновлении попыток ВСУ форсировать Днепр

Подразделения украинской армии возобновили попытки переправиться на левый берег Днепра после таяния льда, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, за минувшие сутки на линии боевого соприкосновения в пределах границ региона противник не вел активных боевых действий, сосредоточившись на удержании позиций в районе населенного пункта Крынки. «”Однако из-за таяния льда возобновились попытки доставки боеприпасов и переброски десанта лодками”, – написал он в Telegram-канале.

В ответ на эти маневры военнослужащие группировки войск ВС России “Днепр” наносили противнику огневое поражение всеми видами огневых средств, добавил херсонский губернатор.

На уходящей неделе радио Sputnik сообщало об аресте в подконтрольном ВСУ Херсоне более 150 ВСУшников за отказ форсировать Днепр.

Взято отсюда.