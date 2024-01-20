реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Стало известно о возобновлении попыток ВСУ форсировать Днепр

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Стало известно о возобновлении попыток ВСУ форсировать Днепр

Подразделения украинской армии возобновили попытки переправиться на левый берег Днепра после таяния льда, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, за минувшие сутки на линии боевого соприкосновения в пределах границ региона противник не вел активных боевых действий, сосредоточившись на удержании позиций в районе населенного пункта Крынки. «”Однако из-за таяния льда возобновились попытки доставки боеприпасов и переброски десанта лодками”, – написал он в Telegram-канале.

В ответ на эти маневры военнослужащие группировки войск ВС России “Днепр” наносили противнику огневое поражение всеми видами огневых средств, добавил херсонский губернатор.

На уходящей неделе радио Sputnik сообщало об аресте в подконтрольном ВСУ Херсоне более 150 ВСУшников за отказ форсировать Днепр.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

В Барнауле пожаловались на “непутевых” родителей, оставляющих малышей без присмотра

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

Фицо расскажет Шмыгалю неприятную новость о перспективах Украины в НАТО

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

Русские это знают. Тактика ВСУ на фронте шокировала немецкого военкора

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

Белгородский губернатор сообщил об атаке дрона ВСУ на приграничное село

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

ВСУ выпустили три кассетных боеприпаса по Донецку

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

Стало известно о возобновлении попыток ВСУ форсировать Днепр

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

Украинские СМИ: Зеленский решился на увольнение главкома ВСУ Залужного

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

В ВСУ объяснили, почему опасаются ввозить на Украину истребители F-16

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

Бригада медиков попала под обстрел ВСУ в Горловке, есть раненая

21.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске