Стало известно о взрывах на территории завода в подконтрольном ВСУ Херсоне

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.

В Telegram-канале он написал, что взрывы зафиксированы на объекте критической инфраструктуры и территории завода в Херсоне.

Ранее стало известно о раздавшихся в Днепропетровске взрывах. Кроме того, украинское издание “Зеркало недели” написало о возможном ракетном обстреле родного города Владимира Зеленского – расположенного в Днепропетровской области Кривого Рога.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о серии взрывов в Харькове и других населенных пунктах в регионе.

Взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги раздался в городе Хмельницкий на западе Украины.

Впоследствии украинские СМИ сообщали, что в большинстве этих городов зафиксированы повторные взрывы.

ВС РФ начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября 2022 года, через два дня после первого теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

В понедельник утром радио Sputnik сообщило об объявленной на всей территории Украины воздушной тревоге.

Взято отсюда.