Российские военные вывели из строя три пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства и РСЗО “Ольха” на Купянском направлении, сообщило Минобороны РФ.

В ежедневной сводке ведомства отмечается, что удар пришелся по 14-й, 21-й, 43-й, 92-й и 115-й механизированным бригадам ВСУ, а также по живой силе 117-й бригады теробороны в районе Новоегоровки, Ивановки и села Берестовое Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 100 человек.

Радио Sputnik сообщало, что силы ПВО сбили более 10 ракет РСЗО “Ольха” над Белгородской областью.

Взято отсюда.