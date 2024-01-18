Стало известно, почему глава Минобороны Украины отменил визит во Францию

Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил визит во Францию по соображениям безопасности, передает агентство France-Presse со ссылкой на заявление французского Минобороны.«”Умеров отменил запланированный на четверг визит во Францию “по соображениям безопасности”, – приводит РИА Новости сообщение агентства.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню встретится в Париже с Умеровым в четверг, чтобы в том числе дать старт конференции по запуску “Артиллерийской коалиции”, одной из рабочих групп контактной группы по обороне Украины (UDCG), а также посетить промышленные объекты.

Отмечается, что украинский министр запустит “Артиллерийскую конференцию” по видеосвязи.

Радио Sputnik сообщало, что Умеров заявил о намерении Украины “освободить” Крым в 2024 году.

Взято отсюда.