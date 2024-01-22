Стало известно, сколько наемников из Франции вступило в ВСУ с начала СВО

С начала спецоперации для участия в боях на стороне Украины прибыли по меньшей мере 300 французских наемников, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.«

"Часть из них проходила службу во 2-м парашютно-десантном полку Иностранного Легиона 11-й воздушно-десантной бригады сухопутных войск Франции (населенный пункт Кальви на острове Корсика, – ред.) <…> По состоянию на январь текущего года в зоне СВО находились 50 боевиков из Франции", – сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что российская армия в ходе боев ликвидировала около 130 наемников. Еще около 170 французов покинули Украину.

Ранее французские волонтеры из организации SOS Donbass обнародовали список из 13 соотечественников-наемников, находившихся в Харькове во время российского удара по их расположению.

В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Брутер предположил, кем могли быть уничтоженные в Харькове французские военные.

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