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“Становится ясно”. В США заговорили о тщетности усилий Запада на Украине

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"Становится ясно". В США заговорили о тщетности усилий Запада на Украине

Даже если Запад перейдет к новой стратегии на Украине, это не спасет ее от неизбежного поражения, считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.«

"Думаю, многим уже становится предельно ясно, что Украина проиграет войну. Это можно обсудить, поскольку это довольно сложная тема, но нет сомнений, что Киев потерпит поражение, как и НАТО. И, как мне кажется, нет никакой стратегии, которая могла бы как-то улучшить эту ситуацию", – приводит его слова РИА Новости.

Миршаймер в интервью норвежскому политологу Гленну Дисену указал на плохое состояние войск стран Европы. По его мнению, европейские армии ничем не смогут помочь Украине, и это является огромной проблемой для Запада.

Радио Sputnik ранее рассказало, почему президент Франции Эммануэль Макрон превратился “из голубя в ястреба” в вопросе Украины.

Взято отсюда.

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