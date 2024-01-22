Подписанный Владимиром Зеленским указ “Об исторически населенных украинцами территориях РФ” противоречит здравому смыслу, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.«

"Это акт вопиющего передергивания истории. Все выглядело бы смешно, если бы не огромные человеческие жертвы, которые киевский режим бросает в горнило войны для удержания власти", – написал он в Telegram-канале.

Старовойт подчеркнул, что Украина превратилась в государство-банкрота, чье существование возможно лишь благодаря западной поддержки. Чтобы помощь продолжала поступать, Зеленскому необходимо “нагнетать градус напряжения”. Именно таким актом нагнетания и является указ, посягающий на территории России, считает губернатор.«”Попытки выдвинуть территориальные притязания на Курскую область – это против здравого смысла. Но Украина уже давно пошла против здравого смысла. Сегодняшние действия Зеленского в очередной раз доказывают правоту нашего президента (Владимира Путина, – ред.) о начале специальной военной операции. Украина является марионеткой сил, которые хотят разрушить Россию и отнять у нее исторические земли”, – заключил Старовойт.

Радио Sputnik писало, зачем Зеленскому нужен указ об “исторических землях”.

Взято отсюда.