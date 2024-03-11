Столтенберг дал совет Макрону после его заявлений об Украине

НАТО не планирует отправлять военных на Украину, президенту Франции Эммануэлю Макрону следует консультироваться по таким вопросам с членами блока, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Так он ответил в интервью агентству Reuters на вопрос, совершил ли Макрон ошибку, говоря о возможной отправке войск на Украину. «

"НАТО не планирует отправлять войска на Украину, и НАТО или союзники по НАТО не являются стороной конфликта. <…> Думаю, нам важно консультироваться и приходить к единому подходу по этим важным темам, потому что они имеют значение для всех нас", – приводит его слова РИА Новости.

Генсек НАТО подчеркнул, что даже если отдельные страны – участники альянса решатся на такой маневр, это повлияет на весь блок.

Ранее Столтенберг отметил, что по-прежнему не видит военной угрозы странам – членам альянса со стороны России.

Накануне радио Sputnik рассказало, какое заявление о западных военных на Украине сделал глава польского МИД Радослав Сикорский.

Взято отсюда.