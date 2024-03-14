реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Столтенберг признал использование ракет НАТО для атаки на корабли ЧФ

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Столтенберг признал использование ракет НАТО для атаки на корабли ЧФ

Удары по кораблям Черноморского флота (ЧФ) России наносились ракетами, поставленными НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, удары украинская армия наносила ракетами Scalp и Storm Shadow, а эти снаряды ВСУшникам передали страны НАТО.

Это признание Столтенберг сделал, представляя свой ежегодный доклад о деятельности Североатлантического альянса. По мнению генсека НАТО, факт использования ракет блока подтверждает важность увеличения поставок ракет Вооруженным силам Украины.«”Украине нужно больше поддержки, и она им нужна сейчас. Ей не хватает боеприпасов. У нас есть возможности предоставить то, что ей нужно”, – приводит телеканал “360” слова Столтенберга.

Ранее радио Sputnik писало, как Столтенберг оценил возможности НАТО защищаться от российского гиперзвукового оружия.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Антон Котяков: «Мы выстроили с Правительством края эффективное взаимодействие»

Антон Котяков: «Мы выстроили с Правительством края эффективное взаимодействие»

В Алтайском крае с рабочим визитом побывал министр труда и…

Суд отложил вынесение приговора уроженке Алтайского края Марине Раковой

Суд отложил вынесение приговора уроженке Алтайского края Марине Раковой

Фото: Telegram-канал "Московские суды общей юрисдикции" Оглашение приговора отложили на…

В Первоуральске трое восьмиклассников могут сесть после группового секса с 11-летней

В Первоуральске трое восьмиклассников могут сесть после группового секса…

По словам источников СМИ, в полицию обратилась мама одного из…

В Барнауле прокомментировали сообщения о текучке педагогов в школе № 75

В Барнауле прокомментировали сообщения о текучке педагогов в школе…

По данным властей, открытые вакансии учителей в школе отсутствуют, а…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp