Столтенберг: в НАТО пока не видят угрозы со стороны России

. НАТО пока не видит непосредственной угрозы со стороны России, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.«

"Мы не видим прямых и непосредственных угроз в отношении кого-либо из союзников. Мы внимательно следим за действиями России, мы усиливаем нашу бдительность, наше присутствие на восточном фланге альянса, но цель состоит именно в том, чтобы предотвратить любое нападение на кого-либо из союзников", – цитирует Столтенберга РИА Новости.

Радио Sputnik сообщало, что в МИД РФ назвали крупные учения НАТО возвращением к схемам холодной войны.

Взято отсюда.