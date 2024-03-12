Стоп-фактор: передаст ли Германия Украине ракеты Taurus

Госдума приняла обращение к бундестагу, в котором депутаты призывают “провести объективное расследование участия военнослужащих бундесвера в боевых действиях на территории Украины”.

Документ принят в связи с обнародованной ранее записью телефонного разговора офицеров бундесвера, обсуждавших возможность ударов по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus в случае их поставки ВСУ.

В этих условиях заявления канцлера Германии Олафа Шольца об отсутствии планов отправлять Украине ракеты дальнего радиуса действия вызывают сомнения, сказано в обращении.

В эфире радио Sputnik профессор ВШЭ, политолог Марат Баширов высказал мнение, что это обращение усилит позиции тех немецких партий, которые выступают против участия ФРГ в украинском конфликте.«”Бундестаг неоднороден, в нем присутствуют разные фракции, в том числе и те, которые с самого начала не поддерживали участие Германии в событиях на Украине. И для того, чтобы в бундестаге возникла дискуссия, нужны такие обращения… История беспрецедентная – в перехваченном разговоре, подлинность которого подтверждают официальные лица ФРГ, подтверждают в бундесвере, идет речь о том, что западные военные участвуют в конфликте на территории Украины”, – сказал политолог.

В правительстве ФРГ уже идет дискуссия по этому поводу, часть политиков призывают передать ракеты ВСУ, другие – категорически против этого, продолжил он.«”Господин Шольц, отказываясь передавать Украине ракеты Taurus, говорит о том, что эти ракеты не могут быть использованы без участия немецких специалистов. Но ведь то же самое относится и к ракетам, которые передают Франция и Великобритания (SCALP EG и Storm Shadow, – ред.)… Получается, что Шольц таким образом сдал присутствие кадровых военных Франции и Великобритании на Украине. И он говорит, что не хочет посылать туда немцев. И это письмо Госдумы будет дополнительным стоп-фактором”, – считает Марат Баширов.

Главный редактор медиагруппы “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян опубликовала 1 марта аудиозапись и расшифровку разговора офицеров бундесвера, обсуждавших возможность атаки на Крымский мост немецкими ракетами Taurus.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявлял, что Берлин не передаст Киеву ракеты Taurus, чтобы не стать участником конфликта.

Взято отсюда.