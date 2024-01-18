“Страх и жадность”. Решится ли Запад забрать активы РФ?

Эксперты кредитно-рейтинговых агентств Moody’s и S&P заявили, что страны, чьи суверенные облигации были ранее куплены Россией, не будут считаться дефолтными, если на Западе конфискуют замороженные российские резервы, пишет Reuters.

В июне 2022 года Соединенные Штаты сочли, что Россия находится в состоянии дефолта, когда международные санкции не позволили Москве производить выплаты в иностранной валюте держателям ее облигаций, напоминает агентство.

После начала специальной военной операции Евросоюз и страны G7 заморозили российские валютные резервы, основная их часть находится в ЕС. Западные политики неоднократно предлагали передать эти активы или как минимум доходы от них Украине. Решения по этому поводу пока не принято.

В эфире радио Sputnik доцент кафедры государственной политики МГУ, кандидат экономических наук Юрий Юденков не согласился с мнением экспертов Moody’s и S&P. Он отметил, что в случае конфискации российских активов те страны, которые их изымут, технически должны считаться дефолтными.«”Начинается большая проблема. Нас обвиняли в том, что мы хотели заплатить проценты по своим облигациям, но не смогли – нам не дали такой возможности. В итоге нас объявили дефолтной страной. Теперь возникает обратная ситуация: у нас хотят отнять облигации европейских стран, которые мы когда-то купили. Но тогда нужно будет объявлять дефолтными те страны, которые мало того что не отдают нам проценты, но и облигации изымают”, – пояснил Юденков.Прямой эфирНе будет панацеей: в США высказались о конфискации российских резервовВчера, 13:33

То, что на Западе пока не решаются принять такое решение, говорит о том, что там понимают возможные риски, продолжил он.«”Как известно, на рынке правят страх и жадность, или, выражаясь современным языком, риск и доходность. Пока они решения не приняли, обсуждение продолжается… Штаты нашли для себя выход: поскольку почти все российские активы находятся в Европе, то пусть европейцы объединятся и через Евросоюз эти деньги присвоят. То есть они хотят создать прецедент и загрести жар чужими руками”, – сказал экономист.

В случае конфискации российских активов плохо будет всем, добавил он.«”Банки между собой обмениваются облигациями, и государства обмениваются. Если у какой-то страны они будут не просто заморожены, а изъяты, то получится, что верить никому нельзя – и тогда рушится часть международного финансового рынка. Происходит его фрагментация, исчезает эффективность – всем становится плохо”, – подытожил Юрий Юденков.

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